Rohstoffwerte erholten sich von den Verlusten der Vortage. «Rohstoffe und insbesondere die Edelmetalle sind wieder gefragt», stellte Lipkow dazu fest. Glencore legten um über drei Prozent zu. Die Analysten von JPMorgan sprachen von besser als erwarteten Zahlen des Rohstoffkonzerns. Erfreulich seien auch die Aussagen zur Dividende gewesen.