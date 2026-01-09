Gefragt waren auch L'Oreal . Die Aktie zog um 4,7 Prozent an und reagierte damit auf eine Hochstufung auf «Buy» durch die UBS. Erstmals seit mehr als zwei Jahren dürfte der Anlagehintergrund für den Kosmetikhersteller von einer seltenen Kombination günstiger Faktoren profitieren, schrieb Guillaume Delmas in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Analystin Celine Pannuti von JPMorgan äusserte sich ebenfalls positiv. Sie rechnet mit Blick auf die anstehenden Jahreszahlen, dass das Geschäft zum Jahresende an Schwung gewonnen hat. Die Gewinne zogen den Sektor der Konsumgüter und die darin enthaltenen Luxuswerte nach oben.