Die europäischen Börsen haben am Donnerstag an die Gewinne des Vortages angeknüpft. Sie profitierten damit weiterhin von der Einigung zwischen Japan und den USA im Zollstreit. «15 statt 30 Prozent - die Spekulationen auf einen ähnlichen Deal zwischen den USA und der Europäischen Union wie dem gestern offiziell verkündeten mit Japan verdichten sich, noch aber ist das letzte Wort in diesem Konflikt nicht gesprochen», merkte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets dazu an.