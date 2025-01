Der Konsumgütersektor, in dem die Luxuswerte enthalten sind, stand am Donnerstag mit weitem Abstand an der Spitze. Starke Zahlen von Richemont wirkten als Initialzündung. Der Schweizer Luxusgüterkonzern hatte im Weihnachtsquartal den Umsatz deutlich gesteigert und damit die Markterwartungen übertroffen. Richemont sprangen darauf um 16 Prozent. LVMH profitierten zudem von einer Hochstufung auf «Buy» durch die Bank of America, während Kering vom Verkauf von drei Immobilien in Paris an die Private-Equity-Firma Ardjan gestützt wurden. Beide Aktien verzeichneten ein Plus von über sieben Prozent.