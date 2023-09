Mit den Gewinnen knüpften die Märkte an die Erholung vom Vortag an. Daten aus den USA hatten am Donnerstag die Hoffnung geschürt, dass die Wirtschaft die deutlichen Zinsanhebungen einigermassen wegsteckt. «Während im vergangenen Jahr die Sorge am Markt bestand, dass durch die Zinserhöhungen der Notenbanken eine schwere Rezession hervorgerufen werden könnte und Unternehmensgewinne einbrechen, besteht diese Sorge derzeit weitgehend nicht mehr», merkte Analyst Bastian Ernst von der Weberbank an. «Insbesondere die US-Wirtschaft zeigt sich weiterhin erstaunlich robust.»