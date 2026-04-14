Enttäuscht fiel die Reaktion auf die Umsatzzahlen des Luxusgüterkonzerns LVMH aus. Die Aktie sank um knapp zwei Prozent und belastete den Branchensektor. Selbst wenn man die Krise im Nahen Osten in Rechnung stelle, sei das erste Quartal doch enttäuschend verlaufen, schrieb Analyst Adam Cochrane von der Deutschen Bank. Die wichtige Sparte Mode und Lederwaren sei geschrumpft, hier hätten Analysten im Mittel mit einer Stagnation gerechnet.