Europas Aktienmärkte haben am Freitag mit Gewinnen auf Entspannungssignale im Zollstreit reagiert. Der EuroStoxx 50 zog am späten Vormittag um 1,26 Prozent auf 5.225,18 Punkte an. Ausserhalb des Euroraums legte der Schweizer SMI um 0,77 Prozent auf rund 12.210,46 Punkte zu, während der britische FTSE 100 um 0,7 Prozent auf 8.555,95 Punkte stieg.