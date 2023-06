Im Blickpunkt stehen Luftfahrtwerte anlässlich der am Montag beginnenden Paris Air Show. In Erwartung guter Geschäfte auf der Luftfahrtmesse in Le Bourget verzeichneten die Aktien der Flugzeugbauer und -zulieferer Airbus , Safran und Rolls-Royce Kursaufschläge zwischen 0,6 und 1,2 Prozent. Airbus-Verkaufschef Christian Scherer kündigte für die Messe Kundenaufträge für Grossraumjets an. Schon kurz vor der Messe habe Airbus Bestellungen über 60 Mittelstreckenjets aus der Modellfamilie A320neo und 10 Grossraumjets vom Typ A350 hereingeholt.