Führend in der europäischen Sektorwertung waren die Telekom-Werte, die allgemein als defensivere Anlagevariante angesehen werden. Positiv auf fielen die im Stoxx Europe 600 Telecommunications und im FTSE 100 enthaltenen Titel von Airtel Africa , die in London mehr als zehn Prozent höher gehandelt wurden. Bei dem Unternehmen gab es Spekulationen darüber, dass der Mehrheitsaktionär Bharti Airtel seine Beteiligungsstruktur neu ordnen könnte.