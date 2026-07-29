Massive Bewegungen, aber keine einheitliche Tendenz gab es bei zwei französischen Werten aus dem Bereich der Luxusgüter. Während Hermes International um über zehn Prozent einbrachen, kletterten Kering um zwölf Prozent. Bei Hermes bemängelten die Analysten der Deutschen Bank das Geschäft mit Lederwaren. Zudem hatte der Finanzvorstand des Luxusgüterherstellers im Vergleich zu diesem Jahr geringere Preisanhebungen für 2027 in Aussicht gestellt. Kering profitierten dagegen von der Trendwende der Marke Gucci.