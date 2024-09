In diesem Umfeld zeigten sich die Anleger risikofreudig, wie ein Blick auf das Branchentableau verdeutlichte. So zogen die sehr konjunktursensiblen Rohstoffwerte an der Spitze der Sektorübersicht um 3,5 Prozent an. Die als defensiv geltenden Aktien aus dem Telekommunikationsbereich aber fielen als Schlusslicht um ein Prozent.