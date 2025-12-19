Davon profitierten möglicherweise die Versicherungswerte, die sich wieder den Hochs aus dem August annäherten. Der Sektor hatte seit Jahresbeginn deutlich zugelegt. Auf der anderen Seite gaben Luxusaktien etwas stärker nach. Trotz kräftiger Erholung einzelner Aktien war die Entwicklung im Jahresverlauf durchwachsen. Zu den Verlierern gehörten die Finanzdienstleister. Hier sank das Schwergewicht UBS um 0,8 Prozent. Die Aktie litt damit nach dem jüngsten Höhenflug unter Gewinnmitnahmen.