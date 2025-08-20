Weniger gut sah es bei dem Sanitärtechnikkonzern Geberit aus. Mit den vorgelegten Zahlen hatten die Schweizer die Erwartungen der Analysten nicht ganz erfüllt. Auch der Ausblick auf das Gesamtjahr vermochte keine Euphorie auszulösen. Nach der starken Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf nahmen Marktteilnehmer nun Gewinne mit, die Aktie verlor 2,2 Prozent.