Die Anleger dächten kurzfristig nicht wirklich darüber nach, was in den kommenden zwei bis drei Monaten passieren könnte, sagte Jian Shi Cortesi, Portfoliomanager bei Gam Investment Management in Zürich. Bei der Wahl von US-Präsident Donald Trump im November habe es vielfach geheissen, dies sei grossartig für den Markt. Doch dann habe Trump Zölle eingeführt und die Kurse seien abgestürzt. Der Markt versuche ständig, Trumps Verhalten vorherzusagen. Doch dieser sei ziemlich unberechenbar, so der Experte weiter.