Marktexperte Andreas Lipkow sprach von einem zurückhaltenden Geschäft. «Die US-Wahlen strahlen bereits auf die Märkte ab und am Wochenende wird auch in Japan gewählt», so Lipkow. Zumindest einen Hoffnungsschimmer bot das Ifo-Geschäftsklima. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hatte sich danach im Oktober erstmals seit fast einem halben Jahr wieder verbessert.