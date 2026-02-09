Europas Aktienmärkte haben zum Wochenauftakt anfängliche Gewinne wieder abgegeben. Vor einer Flut von Quartalszahlen und Prognosen im Wochenverlauf gingen Investoren am Montag keine Risiken mehr ein. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 trat gegen Mittag mit 5.999 Punkten auf der Stelle. In der vergangenen Woche hatte der Index die runde Marke von 6.000 Punkten nicht halten können.