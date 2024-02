Unter Druck standen zudem Air France-KLM . Die Aktie der französischen Fluggesellschaft war im vierten Quartal in die Verlustzone gerutscht. So mieden Reisende Ziele nahe den Konfliktregionen Israel und Afrika, wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Zudem kam es zu Ausfällen wegen Reparaturen von Triebwerken. Die Aktie sank um 7,7 Prozent.