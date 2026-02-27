Stärkster Sektor waren die Telekomwerte. Der Sektor profitierte von Übernahmegerüchten. Wie das spanische Nachrichtenportal «El Espanol» mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtet hatte, befindet sich der spanische Telekomkonzern Telefonica in Gesprächen mit der United-Internet-Tochter 1&1 . Schon im Oktober war in Berichten von solchen Gesprächen die Rede gewesen. Telefonica kletterten um 3,3 Prozent. 1&1 zogen um über neun Prozent an.