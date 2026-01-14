In dem vorsichtigen Umfeld lagen defensive Branchen vorne. So gehörten Pharmatitel und Versorger zu den stärksten Sektoren. Dagegen erlitten die Ölwerte Verluste. Der britische Ölkonzern BP rechnet im abgelaufenen Schlussquartal mit milliardenschweren Wertminderungen. Es sei mit 4 bis 5 Milliarden US-Dollar (3,4 bis 4,3 Mrd Euro) Abschreibungen auf den Geschäftsbereich Gas und weniger CO2-intensiven Energiequellen zu rechnen, teilte das Unternehmen mit. Und auch im angestammten Ölgeschäft lief es zum Jahresende bei im Schnitt niedrigeren Ölpreisen nicht wirklich rund. Die Aktie sank um 1,2 Prozent.