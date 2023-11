«Nach den Verbraucher- und den ebenfalls in der vergangenen Woche schwächer als erwartet reingekommenen Erzeugerpreisdaten könnte man meinen, nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern», merkte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robo Markets dazu an. «Das Protokoll wird zwar weiterhin mahnende Worte beinhalten, doch die Börse dürfte diesen nur wenig Beachtung schenken.»