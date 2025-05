«Eigentlich hatten die Marktteilnehmer damit gerechnet, dass die neue Regierung in Washington zur Einsicht gekommen ist, dass Zölle allen Beteiligten im Handelskonflikt schaden könnten», bemerkte Analyst Christian Henke vom Broker IG. Doch am Freitag habe sich diese Hoffnung in Wohlgefallen aufgelöst, sodass mit einem baldigen Ende des Zollstreits wohl nicht zu rechnen sei, glaubt Henke.