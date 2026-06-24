Europas Börsen haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden und sich überwiegend wenig von der Stelle bewegt. Die Anleger warten weiter gespannt auf die Quartalszahlen des US-Chipriesen Micron , die nach US-Börsenschluss veröffentlicht werden. Von ihnen erwarten sich Marktbeobachter Hinweise darauf, ob die Nachfrage für Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) noch hoch genug ist, um die Kursrally in diesem Bereich weiter anzutreiben.