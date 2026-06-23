Im EuroStoxx stand neben den Halbleitertiteln Infineon und ASML , die jeweils 5 Prozent verloren, der ebenfalls als KI-Profiteur geltende Energietechnikkonzern Siemens Energy mit minus 4,7 Prozent unter Druck. Im Cac 40 gab der Infineon-Konkurrent STMicro mit minus 7,2 Prozent besonders stark nach. Die konjunktursensiblen Industrie- , Bau- und Autoaktien wurden ebenfalls gemieden.