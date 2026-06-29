Im EuroStoxx zählte Prosus mit einem Kursplus von 2,5 Prozent zu den besten Werten. Die niederländische Internet-Beteiligungsholding konnte im vergangenen Geschäftsjahr dank eines guten Laufs in allen drei E-Commerce-Bereichen des Konzerns das bereinigte operative Ergebnis mehr als verdoppeln. Damit überraschte sie positiv. Zudem steuert der chinesische Internetkonzern Tencent , nach wie vor die wichtigste Beteiligung des Konzerns, weiter Milliardengewinne zum Konzernergebnis bei.