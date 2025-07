Vom Handel ausgesetzt blieben unterdessen Iberdrola . Der Energiekonzern wirbt frisches Geld bei Investoren ein und plant dazu eine Kapitalerhöhung durch die Ausgabe neuer Stammaktien über 5 Milliarden Euro. So will Iberdrola den Wachstumskurs beschleunigen. Zudem kostet der Ausbau des Energienetzes viel Geld: In den kommenden Jahren rechnet der Energiekonzern aus Bilbao mit Investitionen in Höhe von 15 Milliarden Euro./mf/mis