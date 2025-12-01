Die Aktien von Thales büssten im Sog der Airbus-Probleme 2,6 Prozent ein. Der Spezialist für Militärtechnik-, Luft- und Raumfahrtelektronik liefert wichtige Hardware für die Airbus-Flugsteuerung. Laut Airbus muss bei 15 Prozent der von Problemen betroffenen A320-Fliegern auch die Hardware erneuert werden. Thales habe aber betont, nicht für die Störung verantwortlich zu sein, schrieb Analyst Christophe Menard von Deutsche Bank Research. Ohnehin sei Airbus in letzter Konsequenz verantwortlich für die Sicherheit und Funktionalität des Systems, unabhängig davon, ob es von Airbus oder einem Zulieferer entwickelt worden sei.