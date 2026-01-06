Am Ende des Feldes lag der Sektor der Konsumgüterhersteller. Die Aktien von Adidas büssten fast sieben Prozent ein. Analyst Thierry Cota von der Bank of America hatte die Einstufung des Sportartikelherstellers um gleich zwei Stufen von «Buy» auf «Underperform» gesenkt. Auch Titel der Luxusgüterproduzenten schwächelten. LVMH verloren 1,5 Prozent./mf/mis