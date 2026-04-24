Zu den wenigen Gewinnern gehörten auch Technologiewerte. Das Schwergewicht SAP stützte den Sektor dank überraschend guter Quartalszahlen mit einem Kurssprung von fünf Prozent. Zudem gab es Nachrichten zu Adyen . Der niederländische Zahlungsdienstleister hatte im ersten Quartal den Umsatz um 20 Prozent gesteigert und bewegt sich damit im Zielkorridor für die Jahresprognose. Ausserdem will Adyen die deutsche Software-Plattform Talon.One für 750 Millionen Euro übernehmen. Die Analysten von Jefferies lobten diesen Schritt. Adyen kletterten um 2,1 Prozent.