Moderate Kursgewinne haben zum Wochenauftakt das Bild an Europas Aktienmärkten gezeichnet. Analysten zufolge handelt es sich um den Versuch einer kleinen Erholung nach dem stärkeren Rücksetzer am Freitag. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hatte am Freitag gut ein Prozent eingebüsst und legte am Vormittag um 0,3 Prozent auf 5031 Punkte zu.