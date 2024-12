Zudem stehen am Nachmittag neue Daten zur Inflationsentwicklung in den USA an. «Erwartet wird ein erneuter Anstieg auf 2,9 Prozent, so dass der Teuerungsdruck weiterhin zu hoch ist», merkten die Volkswirte der Hessischen Landesbank an. «So werden die Zinssenkungserwartungen vermutlich nicht wieder forciert, nachdem diese mit der Fed-Sitzung zur Wochenmitte einen deutlichen Dämpfer erhalten hatten.»