Stärkster Sektor waren dagegen die Ölwerte. Sie profitierten damit von den weiter gestiegenen Ölpreisen. Sie bewegen sich in der Nähe ihrer Fünfmonatshochs. Die Verknappung des mexikanischen Angebots und die wieder erhöhten geopolitischen Risiken im Nahen Osten geben den Preisen derzeit Auftrieb. Denn nach dem mutmasslich israelischen Luftschlag auf ein Gebäude der iranischen Botschaft in Syrien droht eine militärische Antwort des Iran. Eni stiegen vor diesem Hintergrund um 3,4 Prozent. Auch Rohstofftitel zogen an. Sie reagierten damit auf positive chinesische Wirtschaftsdaten. Damit verdichten sich die Zeichen einer konjunkturellen Erholung in dem rohstoffhungerigen Land.