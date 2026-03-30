«Zwar hat der Aktienmarkt bereits einen Grossteil der negativen Impulse eingepreist, doch noch fliessen negative Nachrichten nach», kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst CMC Markets. «Es ist kaum abzuschätzen, wie schnell sich die steigenden Energiepreise in den Teuerungsraten zeigen werden und wie teuer Öl noch werden kann.» Am frühen Nachmittag könnten die deutschen Verbraucherpreise für den März hierzu erste Daten liefern. Am Dienstag stehen dann die Verbraucherpreise für die gesamte Eurozone auf der Agenda.