Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag erneut nachgegeben und so an die Vortagsverluste angeknüpft. Damit setzte sich der Trend nachgebender Notierungen in der laufenden Woche fort. «Die Marktteilnehmer befinden sich aktuell in einem immer unsicheren Gesamtmarktumfeld», beschrieb Marktexperte Andreas Lipkow die Lage. «Sowohl die politischen Risiken haben als auch die Risiken von merklichen Konjunkturabkühlungen haben wieder zugenommen.»