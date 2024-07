Die Wall Street hatte am Freitag deutlich angezogen, nachdem der Optimismus über eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed bereits im September und möglicherweise eine oder zwei weitere Lockerungen bis Jahresende nach den jüngsten US-Inflationsdaten gestiegen war. Am Montag zeichneten sich im vorbörslichen Handel weitere Gewinne ab. Die Anleger warten nun auf entsprechende geldpolitische Äusserungen anlässlich der Fed-Sitzung am Mittwoch. Zudem stehen Sitzungen der Zentralbanken Japans und Grossbritanniens auf der Agenda in dieser Woche.