Europas Aktienmärkte haben am Dienstag zugelegt und damit die guten Vorgaben der US-Märkte umgesetzt. «Die Erholung an den Börsen bleibt intakt», stellte Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets fest. «In den USA waren bei den Tech-Werten wieder Schnäppchenjäger unterwegs und schoben den Nasdaq 100 weiter nach oben.»