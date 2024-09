Im europäischen Branchentableau hatten Technologiewerte dank Nvidia & Co mit die Nase vorn. Sie setzten damit die jüngste Erholung fort. Nvidia-Chef Jensen Huang hatte auf einer Technologiekonferenz über eine hohe Nachfrage nach den knappen Chips des KI-Vorzeigeunternehmens berichtet. Dessen Aktien schlossen daraufhin gut 8 Prozent fester. Deutliche Kursgewinne erzielten auch die Branchenkollegen Broadcom und AMD sowie die in New York gelisteten Titel der Chipindustrie-Ausrüster ARM und ASML. Im EuroStoxx 50 führte ASML mit einer weiteren Erholung um 4,4 Prozent die Gewinnerliste an.