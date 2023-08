Chinas Handelsbilanzzahlen am Dienstag und die am Mittwoch anstehenden Inflationsdaten werden Aufschluss über den Erholungspfad des Landes geben. Mit dem Bericht über die US-Verbraucherpreise am Donnerstag und über die Erzeugerpreise am Freitag könnten Anleger weitere Klarheit über die Entwicklung der Inflation und die Gesundheit der grössten Volkswirtschaft der Welt erhalten.