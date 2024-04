Die Gewinne blieben von einzelnen Werten abgesehen aber überschaubar. «Die Ungewissheit und Angst vor einem Flächenbrand im Nahen Osten dürfte die Börse noch eine Weile beschäftigen», merkte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets an. In den kommenden Tagen sollten unterdessen die Quartalszahlen der Unternehmen diesseits und jenseits des Atlantiks mehr und mehr die Aufmerksamkeit der Anleger beanspruchen. Je nachdem, wie diese ausfallen werden, dürften sich die Marktteilnehmer an den Börsen positionieren, so Analyst Pierre Veyret vom Broker ActivTrades.