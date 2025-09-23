Autowerte erholten sich von den Verlusten am Vortag. Auch Technologiewerte gehörten zu den Gewinnern. Passende Vorgaben kamen aus den USA. «Die Nachricht über den Einstieg von Nvidia beim KI-Entwickler OpenAI befeuert die Rally bei den US-Technologieaktien weiter», merkte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets dazu an. «Diese Aussicht sorgt nicht nur in der Nvidia-Aktie für weitere Rekorde, sondern lässt auch mehr und mehr die Stimmen verstummen, die nicht müde werden, vor fehlender Kursfantasie für die bereits viel zu hohen Bewertungen an der Börse zu warnen.»