Bei den Einzelwerten tat sich wenig. An der Spitze lagen die Immobilienwerte, die sich damit ein Stück weiter aus der Schlucht empor arbeiteten, in die sie die Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank befördert hatten. Bei den Versorgern gab es Neuigkeiten zu Enel . Der italienische Energieversorger will in den kommenden drei Jahren mehr verdienen. Dabei will das Unternehmen laut seiner bis 2026 laufenden Mittelfristplanung die Investitionsstrategie für Erneuerbare Energien ändern und seine Verschuldung eindämmen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn soll 2024 auf 6,6 bis 6,8 Milliarden Euro steigen. Dies entspricht den Schätzungen der Analysten. Nicht ganz so gut kamen allerdings die Dividendenpläne an. Diese seien nicht so ambitioniert wie erhofft, hiess es von JP Morgan. Die Aktie gewann 0,3 Prozent.