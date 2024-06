Die Zurückhaltung vor den US-Daten ist wohl begründet. «Die Hartnäckigkeit der Inflation hat zuletzt für eine kalte Dusche gesorgt», sagte Portfolio-Manager Thomas Schmidt von der Fondsgesellschaft Ethnea. Die Teuerungsrate in den USA sei in den zurückliegenden Monaten nicht so schnell zurückgegangen wie erwartet, was die Notenbanker zu einer vorsichtigen Haltung bewege. Besorgniserregend seien insbesondere die Wohn- und Dienstleistungskomponenten der Inflation: «Genau diese Anteile haben zu sehr vorsichtigen Äusserungen der Fed-Mitglieder bezüglich des künftigen Zinspfads geführt», so Schmidt.