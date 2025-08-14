Mit einem Verlust von rund 16 Prozent standen Adyen stark unter Druck. Der niederländische Zahlungsdienstleister ruderte wegen des Handelskonflikts bei der Wachstumsprognose zurück. Da im ersten Halbjahr wegen der durch die Zolldrohungen ausgelösten Probleme weniger Zahlungen als erwartet abgewickelt wurden, ist in diesem Jahr die bisher angestrebte Beschleunigung des Wachstums unwahrscheinlich. Analysten sprachen von einer Enttäuschung, auch wenn der Markt schwächere Halbjahreszahlen zuvor eingepreist habe.