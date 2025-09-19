Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag ihre Vortagesgewinne weiter ausgebaut. Sie reagierten damit auf die starken Vorgaben der Wall Street. «Die Hausse nährt die Hausse und alle Skeptiker der Rally werden täglich auf eine neue Probe gestellt und treiben mit ihren Eindeckungen die Kurse weiter nach oben», stellte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robo Markets fest.