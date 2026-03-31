Stärkster Sektor waren dagegen die Finanzdienstleister. Hier stützten die Gewinne des Schwergewichts UBS . Das Institut kann laut einem Medienbericht auf politische Unterstützung bei den Plänen rund um schärfere Kapitalvorschriften hoffen. Führende Schweizer Parlamentarier hätten versichert, dass sie einen Kompromiss zu den Plänen des Bundesrats vorschlagen würden, schrieb die «Financial Times» (FT) unter Berufung auf Insider. Die UBS wollte den FT-Bericht auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP nicht kommentieren./mf/stw