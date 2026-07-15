Unter den kleineren Werten ragten Aktien von DocMorris heraus. Zuletzt ging es um 5,8 Prozent nach oben. Die Aktie setzte damit ihren Höhenflug fort und markierte neue Jahreshochs. Die Versand-Apotheke hatte mit einem starken Wachstum im Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten die Erwartungen übertroffen. Analysten sehen das Unternehmen nun auf Kurs, operativ die Gewinnschwelle zu erreichen./mf/mis