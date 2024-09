AFX) - An den europäischen Aktienmärkten ist es am Freitag weiter nach oben gegangen. Nach dem Anstieg am Vortag und vor dem Wochenende fehlte aber der Schwung. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann am späten Vormittag 0,37 Prozent auf 4.832,05 Punkte. Der britische FTSE 100 tendierte wenig verändert, während der Schweizer SMI um 0,7 Prozent auf 12.065,62 Zähler zulegte.