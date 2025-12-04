Bank-of-America-Analyst Horst Schneider ist zuversichtlich für Europas Autobranche gestimmt. Entscheidend sei der geringere regulatorische Druck, der für mehr Flexibilität sorge, schrieb er. In den USA könnten die Anforderungen an geringeren Schadstoffausstoss sogar gleich ganz fallen. Unter anderem zogen Renault um fünf Prozent an. Hier hatte die BofA zugleich die Einstufung auf «Buy» angehoben.