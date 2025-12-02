Die Märkte orientierten sich in ihrer Zurückhaltung an den US-Vorgaben. «An der Wall Street geht in diesen Tagen nicht mehr viel voran, hier warten die Investoren auf ihre zu 90 Prozent eingepreiste Zinssenkung der Fed am kommenden Mittwoch», so Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. «Über diesen Termin hinaus setzen sie auf einen Mann, der mehr und mehr zum Favoriten für die Powell-Nachfolge im Mai kommenden Jahres avanciert: Kevin Hassett.» Hassett gelte als Vertreter einer deutlich lockereren Geldpolitik.