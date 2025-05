Unklar bleibt dagegen, wie es mit den US-Zöllen weitergeht. Am Mittwoch hatte ein Gericht für internationalen Handel fast alle von Trump unter Berufung auf ein Notstandsgesetz angeordneten Zölle für rechtswidrig erklärt. Die Regierung wandte sich darauf an die nächsthöhere Instanz. Das zuständige Berufungsgericht hob die Anordnung der New Yorker Richter am Donnerstag vorerst wieder auf. Das Berufungsgericht will den Fall nun prüfen. «Dieses Hin und Her wird wohl nicht unbedingt für Ruhe an den Börsen sorgen», merkte Marktanalyst Christian Henke vom Broker IG Markets dazu an.