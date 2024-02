Trotz durchwachsener Vorgaben aus den USA haben die europäischen Börsen am Dienstag etwas zugelegt. Allerdings hielten sich die Veränderungen in engen Grenzen. Der EuroStoxx 50 gewann am späten Vormittag 0,13 Prozent auf 4661,43 Punkte. Auch an den Länderbörsen ging es voran. Der französische Cac 40 legte um 0,13 Prozent auf 7599,71 Punkte zu. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,37 Prozent auf 7640,80 Zähler bergauf.

06.02.2024 11:58